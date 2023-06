Borse di studio universitarie Pochi fondi, troppi esclusi

di Manuela Marziani

"I fondi per le borse di studio universitarie non bastano a garantire il fabbisogno degli studenti". Lo denunciano Udu Unione degli Universitari, Cgil e Flc Lombardia che ieri hanno incontrato i vertici dell’assessorato regionale all’università, ricerca, innovazione. "L’incremento costante del fabbisogno – sottolineano Udu, Cgil, Flc – ha evidenziato in misura crescente come le risorse stanziate a livello nazionale siano insufficienti oltre che non strutturali, nonostante l’apporto del Pnrr. Altrettanto si può dire per le risorse regionali: per l’anno accademico in corso, a fronte di un fabbisogno di oltre 150 milioni di euro, le risorse destinate sono state quantificate in quasi 112 milioni, costringendo gli atenei della Lombardia a colmare il divario attingendo dal Fondo di finanziamento ordinario e dalle tasse richieste agli studenti".

Uno scenario insostenibile per le università, che rischierebbe di non veder raggiunti gli obiettivi prefissati dal Pnrr e di non tutelare gli studenti beneficiari di borse di studio. Ma sarebbe insostenibile anche per gli studenti e per le famiglie, che vedrebbero lievitare i costi per lo studio. "Anche perché, con le attuali norme, le borse di studio vengono erogate, a parità di idoneità al recepimento, a chi ha una media più alta, non un reddito più basso", spiegano gli studenti di Udu.

"Stimiamo che, considerando le revoche e limitatamente al solo anno accademico attuale – aggiungono i sindacati –, la quota scoperta possa ammontare a circa 23 milioni: pari a circa cinque o seimila studenti idonei ma non beneficiari. Con il prossimo anno accademico, la situazione è destinata a peggiorare".

Da qui l’urgenza di un confronto strutturale con la Regione.

Ieri i rappresentanti sindacali e l’assessorato hanno trovato alcune convergenze, in particolare sulla modifica dei criteri di erogazione delle borse di studio (erogando prima a chi ha l’Isee più basso e non a chi ha la media più alta). La Regione ha recepito anche la questione dei tempi di erogazione, al momento troppo tardivi. Resta aperta la partita dell’aumento dei fondi per il diritto allo studio, su cui non si intravedono spiragli.

Un mese fa a Pavia circa 700 studenti sono scesi in piazza per sottolineare come, senza i finanziamenti, molti studenti saranno costretti a lavorare per mantenersi o dovranno rinunciare allo studio.