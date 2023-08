Borgarello, furto in Municipio: rubati 1.500 euro in contanti

Borgarello (Pavia), 5 agosto 2023 - Furto al Comune di Borgarello, rubati 1.500 euro in contanti dall'ufficio della segreteria.

Il sindaco di Borgarello, Alberta Samuele, ha denunciato ieri, venerdì 4 agosto, alla Stazione dei carabinieri di Certosa di Pavia, il furto messo a segno nella nottata precedente, ripreso dalle immagini della videosorveglianza, al vaglio dei militari per le indagini.

Un uomo, con il volto non riconoscibile perché parzialmente coperto, è entrato nel Municipio forzando una porta finestra, introducendosi così negli uffici. Mettendo a soqquadro la segreteria del Comune, il ladro ha trovato in un cassetto e rubato circa 1.500 euro in contanti, allontanandosi senza lasciare tracce.

Il furto è stato scoperto solo la mattinata successiva, quando ormai il malvivente era lontano con il bottino. I carabinieri stanno procedendo con le indagini sull'accaduto, per cercare di individuare il responsabile.

In corso di accertamento se s'è trattato di un colpo casuale, con il malvivente che si è introdotto nella sede del Comune ed è stato solo 'fortunato' a trovare la somma in contati, oppure se è stato un furto mirato, con il ladro che sapeva cosa e dove cercare, avendo forse in precedenza acquisito informazioni sulla presenza dei soldi negli uffici comunali.