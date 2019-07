Broni (Pavia), 4 luglio 2019 - Condominio blindato (o quasi) ieri mattina, per un paio d’ore, a Broni nella centralissima piazza Vittorio Veneto per consentire a carabinieri e nucleo artificieri dell’esercito di mettere in sicurezza il materiale bellico trovato in un appartamento all’ultimo piano del complesso residenziale. Ieri, nel corso del minuzioso sopralluogo, infatti, sono state trovate e recuperate circa mille munizioni di vario calibro più due bombe illuminanti che, in quanto tali, non sono, però, ordigni esplodenti. Era parte dell’insolito arsenale da collezionista di un ex maresciallo dei carabinieri, deceduto a 73 anni, nello scorso mese di maggio.

Nei giorni scorsi, su segnalazione degli eredi del maresciallo che viveva solo a Broni, i carabinieri avevano recuperato, nel garage , altre armi fra cui un fucile, una baionetta ed una sciabola. Poi erano spuntati, nel sopralluogo in casa, le due bombe illuminanti ragion per cui, come cautela, è stato disposto l’intervento, eseguito ieri mattina, degli artificieri dell’esercito. Con loro anche un equipaggio della Croce Rossa militare a cui si è aggiunto un altro del sottocomitato di Stradella. In zona anche un presidio della polizia locale di Broni. L’allarme e le conseguenti misure di sicurezza sono cessate poco prima delle 12.