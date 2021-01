Pavia, 1 gennaio 2020 - Approfittando delle colline dell’Oltrepò Pavese imbiancate dalla neve un 22enne è uscito col suo bob. Ma ne ha perso il controllo, finendo in un dirupo e ferendosi. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118. Ci sono volute un paio d’ore per recuperare il giovane, caricato su una barella trascinata da un trattore, fatto salire in ambulanza e trasportato al San Matteo. Non è in pericolo di vita.

