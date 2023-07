Bimbo strangolato in casa La mamma fa scena muta

È stata interrogata dal giudice per le indagini preliminari e si è avvalsa della facoltà di non rispondere Elisa Roveda, la 44enne che venerdì ha strangolato il suo bambino che non aveva ancora un anno. La donna, che è ricoverata nel reparto di psichiatria del San Matteo, secondo l’avvocato Gianfranco Ercolani "non era assolutamente in condizione di rispondere".

Seguita dai medici e sorvegliata 24 ore su 24 perché si teme che possa compiere atti di autolesionismo, Elisa il cui arresto è stato convalidato, è sottoposta a una terapia farmacologica per consentirle di riprendersi al più presto. Al momento però la 44enne è ancora confusa e sofferente; piange continuamente e non si capacita di non avere accanto il suo bambino. "La prima preoccupazione - ha aggiunto l’avvocato - è di carattere medico e riguarda le sue condizioni. Poi, quando sarà il momento, cercheremo di capire nel dettaglio quanto accaduto". Il primo pensiero quindi è per la mamma che non sta bene. I suoi familiari e il marito Maurizio Baiardi stanno accanto alla donna, ma hanno lasciato le case nelle quali vivevano in strada Mezzana e, nel caso della nonna Angela Culacciati, a pochi passi dalla coppia. Troppi ricordi in quella zona. E’ stata la nonna del bambino, infatti, a trovare il piccolo privo di sensi sul letto accanto alla figlia venerdì mattina. Il genero era uscito di casa attorno alle 7,30 dopo aver dato da mangiare alle 6,30 al bambino e lo aveva riportato a letto, accanto alla mamma. Dopo le 8 doveva arrivare la nonna, cosa che ha effettivamente fatto, ma nessuno rispondeva al citofono e, quando è riuscita ad entrare ha fatto la terribile scoperta, Luca non respirava più. Elisa Roveda ha confessato subito d’aver ucciso il suo bambino. Manuela Marziani