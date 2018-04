Pavia, 4 aprile 2018 - Parchi da riqualificare, ma anche una valorizzazione degli spazi verdi del castello, una squadra di volontari per eliminare scritte dai muri e un lungoticino accessibile e sicuro perché dotato di defibrillatori. Sono alcune delle proposte che i pavesi hanno formulato nell’ambito del bilancio partecipativo e che hanno superato una prima selezione. Le idee discusse in tre workshop tematici (“Interventi sociali e aggregazione”, “Decoro urbano, mobilità e verde”, “Cultura, formazione, innovazione”), ai quali hanno preso parte oltre 50 cittadini ciascuno, sono state ridotte da 116 a 30.

«Una prima selezione necessaria – aveva spiegato l’assessore alle Politiche sociali, Alice Moggi – perché non tutte le proposte sono effettivamente realizzabili con il budget messo a disposizione, mentre altre possono integrarsi». Il “taglio” quindi non è una bocciatura, esattamente come il gradimento da parte dei pavesi è importante perché offre un’indicazione, ma non ne pregiudica la realizzazione, tanto che negli anni passati altri progetti arrivati nelle posizioni più basse del gradimento, sono stati finanziati e realizzati dall’amministrazione comunale. E tra le idee ammesse all’analisi di fattibilità, c’è l’adeguamento dei percorsi e della frequenza dei bus per rispondere alle esigenze dei residenti delle case popolari di viale Repubblica e l’estensione del percorso dei mezzi pubblici fino al rione “La Scala”. Altri invece chiedono la sostituzione dei cestini del centro storico per adattarli alla raccolta differenziata, l’eliminazione delle barriere per consentire a tutti la piena accessibilità del lungoticino e la valorizzare del Ponte Coperto creando un’area espositiva permanente sulla storia e architettura del ponte.

Due i progetti che riguardano l’Ic Cavour: la sistemazione del cortile della Carducci, che torna ancora e un’iniziativa sulla lingua inglese per tutti i 7 plessi dell’istituto comprensivo. Promossi anche gli scacchi a scuola, un nuovo spogliatoio per la Folgore che ha più di 75 anni di storia e oltre 250 tesserati. Inoltre si chiede la realizzazione e installazione di un sistema di cartelli stradali che indichino i percorsi per accedere alle varie chiese romaniche e uno spazio fisico aperto a tutti nel mercato ipogeo con laboratori di progettazione, robotica, falegnameria digitale, stampa 3d. Ora si procederà con l’analisi di fattibilità, quindi dal 15 al 30 maggio si potranno votare i progetti da realizzare con 300mila euro messi a disposizione dall’amministrazione civica.