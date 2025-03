Big della fotografia al Broletto. Iniziativa dedicata ai giovani

Al via a Pavia il progetto per un hub culturale e formativo dedicato al ritratto fotografico. "Si tratta del primo capitolo di una progettualità di ampio respiro - spiega l’assessore alle Politiche culturali, Maria Cristina Barbieri (foto) - il cui avvio abbiamo voluto dedicare all’approfondimento di un tema fotografico centrale del nostro quotidiano: il ritratto. E coinvolgere professionisti, appassionati, curiosi, con attenzione speciale rivolta ai giovani, per intraprendere, con la guida di grandi professionisti, un percorso formativo dedicato alla pratica e all’arte del ritratto fotografico". Pensato per giovani studenti e aperto a un pubblico più ampio, il progetto da domenica 30 alle 17 nella sala del camino del Broletto offrirà un percorso formativo arricchito dalle esperienze e testimonianze di grandi maestri e di nuovi artisti della fotografia contemporanea perché con la tecnologia digitale e i social, il ritratto riveste oggi speciale importanza nella vita di chiunque. Parola-chiave è hub: una piazza virtuale e reale per mettere in relazione idee, aspirazioni, interrogativi. "La fotografia è un linguaggio universale - dice Denis Curti, direttore artistico del progetto - capace di rivelare i sentimenti più profondi di chi la esplora. La sua natura ambigua guiderà un percorso formativo coinvolgente, pensato per giovani studenti e aperto a un pubblico più ampio, arricchito dalle esperienze e testimonianze di grandi maestri".