Pavia, 17 aprile 2018 - Il sistema di gestione e il controllo della crescita urbana di Betlemme passano per Pavia. Lo prevede un accordo sottoscritto questa mattina dal sindaco di Pavia, Massimo Depaoli e dal suo omologo di Betlemme Anton Salman secondo il quale il Comune di Pavia sarà capofila del progetto che vuole mettere in atto un processo tecnologico di analisi della forma urbana in modo da programmare la città futura.

"Betlemme è una città storica - ha detto Anton Salman - ma con il tempo ha subito diversi danni naturali e causati dalle guerre". Adesso quindi si deve aggiornare con tecnologie moderne il catasto di un centro che conta 150 funzionari, 3.000 attività commerciali di vendita al dettaglio nel centro storico e ogni anno circa un milioni di turisti provenienti da tutto il mondo. "Da soli non potremmo perché non abbiamo la disponibilità economica - ha aggiunto Salman -. Ma vogliamo dimostrare che Betlemme esiste ed esisterà". Il progetto predisposto dal consigliere delegato alle attività di promozione della cooperazione internazionale e gemellaggi, Francesco Brendolise, prevedere la realizzazione di un sistema digitale ed è da considerarsi come un caso pilota di una ricerca che intende promuovere le attività dell'area e creare un network di sviluppo delle diverse realtà e prevede ricadute immediate in termini di competenze.

Il legame tra Pavia e Betlemme parte da lontano, ma negli ultimi tempi è diventato più stretto e ora arriva alla realizzazione di un obiettivo concreto. "La città ha bisogno d'aiuto - ha aggiunto il sindaco Massimo Depaoli -. In Italia sono 28 le città gemellate con Betlemme. Sabato ci incontreremo tutte ad Assisi e, rispondendo a un invito di Papa Francesco, chiederemo la pace per un territorio martoriato in cui ci sono due popoli e dovrebbero esserci due Stati".