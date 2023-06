Beregurardo, il ponte di barche sul Ticino taglia le gomme delle auto

Bereguardo (Pavia), 13 giugno 2023 – Come se non bastassero le “montagne russe” che le auto in transito sul ponte di barche devono affrontare, ora arrivano pure le gomme tagliate. A segnalare il problema è il presidente del Comitato Ticino 2000 Carlo Maiocchi che ha inviato al presidente della Provincia Giovanni Palli e ai vertici dell’amministrazione una mail chiedendo un intervento urgente. “Sistemate i grigliati del ponte di barche che sono pericolosamente fuori sede e tagliano le gomme dei mezzi in transito” ha scritto Maiocchi allegando delle fotografie che mostrano lo squarcio.

“In questi mesi che ci separano dall’intervento di riqualificazione della struttura sul Ticino non deve mai mancare la manutenzione ordinaria mantenendo il ponte in sicurezza così da evitare spiacevoli inconvenienti” ha aggiunto il presidente del comitato.

Per la messa in sicurezza del ponte, infatti, sono pronti circa 3 milioni di euro con i quali sarà completamente rifatto l’impalcato utilizzando un materiale meno soggetto a deteriorarsi rispetto all’attuale legno. In questi giorni tutti gli enti interessati stanno ragionando sull’intervento da effettuare. Due le opzioni sul tavolo: la sostituzione della struttura in legno con una soletta in cemento armato sulla quale verrà posata una lamiera zincata oppure la realizzazione di strutture leggere in acciaio da inserire nel terreno, che consentano alle chiatte di alzarsi o abbassarsi a seconda del livello del fiume, mantenendo sempre l’impalcato in asse. Entro la fine di luglio si saprà quale intervento verrà effettuato e nel 2024 il via ai lavori e la consegna di un ponte come nuovo. Nell’attesa, però, secondo il Comitato non ci si deve dimenticare del vecchio.