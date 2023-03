Bereguardo, furto in casa: rubato un armadio blindato

Carabinieri

Bereguardo (Pavia), 6 marzo 2023 - E' stato fuori di casa solo poco più di un paio d'ore, ma quando è rientrato ha trovato una finestra forzata dai ladri, che si sono portati via un intero armadio blindato.

La vittima del furto, pensionato 74enne, è andato poi nella mattinata di ieri, domenica 5 marzo, alla stazione dei carabinieri di Bereguardo a formalizzare la denuncia. Ancora in fase di quantificazione il valore del bottino, comunque ingente: nell'armadio blindato c'erano infatti circa 5mila euro in contanti, alcuni buoni fruttiferi, vari gioielli e due orologi preziosi, oltre a una carabina ma ad aria compressa, di libera vendita.

Il furto è stato messo a segno nell'abitazione in via Ticino a Bereguardo. I ladri non hanno perso tempo a cercare di forzare l'armadio blindato sul posto, ma erano evidentemente attrezzati, forse con un furgone, per il trasporto dell'ingombrante bottino. I militari hanno avviato indagini per cercare di individuare i responsabili e recuperare la refurtiva.