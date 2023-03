Belgioioso, attenzione ai finti ufficiali giudiziari

Belgioioso, allarme truffe: il sindaco scrive

Belgioioso, 5 marzo 2023 - Si presentano alla porta spacciandosi anche per ufficiali giudiziari del Tribunale di Pavia. Ma sono invece impostori, che tentano di introdursi nelle abitazioni con l'inganno, per truffare e derubare le loro vittime, soprattutto persone anziane che vivono da sole. La particolare modalità adottata dai truffatori, insieme a quelle più comuni di spacciarsi per funzionari pubblici, forze dell'ordine e tecnici di società di servizi, è stata resa nota con un Avviso alla cittadinanza diramato dal Comune di Belgioioso, firmato dal sindaco Fabio Zucca, che "raccomanda di prestare la massima attenzione" segnalando "la presenza nella zona di malintenzionati che si aggirano con l'intento di commettere furti in abitazione".

La raccomandazione, ribadita sempre anche dalle forze dell'ordine, è quella di non aprire mai la porta a sconosciuti anche se si presentano con credenziali apparentemente valide, ma di chiamare subito il 112.