Battibecco in un locale diventa rissa in piazza

Individuati dalla polizia i presunti autori della violenta rissa avvenuta nella serata del 14 febbraio in piazza Risorgimento a Cremona. Denunciati nove tunisini e tre ivoriani per rissa aggravata, lesioni, danneggiamento aggravato e lancio di oggetti. Intorno alle 20 era arrivata una chiamata alla sala operativa della Questura che segnalava uno scontro tra una decina di persone nei pressi del Paradise Café. All’arrivo delle Volanti, tutti si erano dileguati. Nonostante il muro di reticenza gli investigatori sono però riusciti a individuare i 12 presunti autori della rissa, accertando anche le possibili motivazioni. In base alle numerose testimonianze, la lite sarebbe cominciata nel locale per un battibecco tra i tunisini e una ivoriana. La rissa si è poi estesa anche nella piazza, tanto che alcuni soggetti sono caduti sulla vetrata del vicino centro acustico, causando danni per alcune decine di migliaia di euro. Dopo alcuni giorni gli investigatori hanno identificato tutti i soggetti coinvolti e li hanno denunciati. Sono in corso altre indagini nei confronti di persone coinvolte, compresi alcuni pregiudicati, per valutare la loro regolarità in Italia.

P.G.R.