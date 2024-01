Basta amianto sui tetti. Ecco l’incentivo

Una riduzione degli oneri di urbanizzazione in misura del 5’% a chi deve rinnovare le coperture in eternit per edifici ad uso residenziali o inseriti nel tessuto urbano consolidato. E’ la manovra che l’amministrazione comunale di Garlasco ha scelto per incentivare gli interventi. Si tratta di una manovra che punta a migliorare la qualità complessiva dell’abitato della cittadina lomellina. L’esecutivo ha dovuto provvedere all’aggiornamento degli oneri, che per legge ha cadenza triennale, ma che in realtà erano fermi al 2007. I nuovi oneri terranno conto dei valori Istat oltre di un piccolo adeguamento che porterà i valori in vigore sino allo scorso anno ad un incremento del 30%. Previsto anche un adeguamento dell’indice di scorporo e adeguamento dei parcheggi: la minoranza aveva chiesto di passare da un metro quadrato ogni 10 a 5 su 10; l’intesa è stata raggiunta a 4 metri quadri ogni dieci.