Robbio, 26 settembre 2020 - Hanno fatto saltare lo sportello Postamat che si trova in via Lombardia con l'intento di razziarne in contenuto. I ladri hanno colpito intorno alle 5 di questa mattina a Robbio. La detonazione ha scardinato la porta interna del dispositivo che, per effetto della deflagrazione, è stata scagliata a oltre 10 metri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Robbio che hanno accertato la precaria stabilità del controsoffitto e delle strutture mobili interne all'ufficio.

Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza della struttura e delle parti pericolanti che sono risultate danneggiate. L'intervento si è protratto per due ore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Robbio che hanno avviato le indagini.