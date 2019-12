Mortara, 18 dicembre 2019 - Ha distratto mezzi e denaro dal fallimento della sua ditta di trasporti per oltre un milione di euro. La Guardia di Finanza ha arrestato oggi un imprenditore mortarese di 53 anni: l'uomo è ora agli arresti domiciliari. I militari delle Fiamme Gialle hanno appurato che, poco prima del fallimento, l'imprenditore aveva “svuotato” la società di tutti i suoi beni, lasciando di fatto a bocca asciutta i creditori. Le indagini dei militari del capitano Federica La Manna, che comanda la Compagnia di Vigevano, hanno accertato il trasferimento di denaro a banche di Malta. Un aspetto questo sul quale sono ancora in corso le indagini. I finanzieri hanno sequestrato beni riconducibili all'imprenditore per un valore di 400mila euro.

© Riproduzione riservata