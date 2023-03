Bambini in cura al San Matteo Casa Mirabello ha bisogno d’aiuto

di Manuela Marziani

Ha bisogno di lavori di manutenzione Casa Mirabello, la struttura che accoglie in modo completamente gratuito i bambini affetti da patologie oncoematologiche in cura al San Matteo e le loro famiglie. Per effettuarli Agal, associazione genitori e amici del bambino leucemico ha lanciato un appello su Eppela (piattaforma online di riferimento nel settore del crowdfunding): chiede un piccolo contributo per realizzare le opere necessarie a rendere più accogliente la struttura. Al momento, su una cifra totale di 5mila euro ne sono stati raccolti 305. E’ possibile contribuire con donazioni a partire da 5 euro e, per i più generosi che doneranno 25 euro, in premio c’è il libro con i 374 disegni dei bambini che da tutta Italia hanno partecipato all’iniziativa “Un disegno per Agal“ per realizzare il calendario 2023. "I piccoli di età ma grandi di cuore - ha detto la presidente di Agal Clara Baggi -, hanno donato la loro creatività e manifestato così la loro solidarietà e vicinanza verso i bimbi meno fortunati confrontandosi con l’importante tema della malattia pediatrica". "L’accoglienza è parte della cura" ha aggiunto il dottor Marco Zecca, direttore ematologia-oncoematologia pediatrica del San Matteo di Pavia. In 40 anni di attività Agal ha accolto oltre 2.500 famiglie di famiglie di bambini malati. Casa Mirabello è la struttura pensata per donare agli ospiti grandi e piccini, tutto il necessario per il benessere fisico e psicologico, per vivere al meglio i giorni difficili del percorso di cura.

"Fin dal loro ingresso in ospedale - ha aggiunto la presidente -, i bambini e le loro famiglie trovano in Agal un punto di accoglienza che garantisce gratuitamente ospitalità, orientamento, mediazione linguistica, patronato, conforto e tanta solidarietà". E, in occasione della Pasqua tornano le attese colombe solidali di Agal (è possibile prenotare la propria colomba al numero 0382.466489 o inviando una mail all’indirizzo [email protected]ociazioneagal.org). Le colombe Tre Marie sono nella versione classica da 750 grammi appositamente confezionate in gioiosi sacchetti colorati. Con un contributo minimo di 12 euro a colomba si offre un aiuto concreto ai bambini affetti da patologie oncoematologiche che vengono seguiti da Agal, l’associazione che dal 1982 offre ospitalità e assistenza gratuita ai piccoli pazienti in cura al San Matteo (punto di riferimento nella cura del cancro infantile e meta di numerosi viaggi della speranza, dall’Italia e dall’estero) e alle loro famiglie.