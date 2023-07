Badante ucraina ricoverata in prognosi riservata a Mortara, indagine in corso

È rincasata dopo aver forse esagerato con l’alcol. Il marito l’ha schiaffeggiata e lei, cadendo, ha battuto la testa sul pavimento. Una badante ucraina di 51 anni residente in via Balduzzi a Mortara è ricoverata in prognosi riservata al San Matteo dov’è stata trasportata in seguito alle ferite riportate. Operata ieri mattina, non sarebbe un pericolo di vita. I carabinieri del maggiore Paolo Banzatti si occuperanno dell’indagine: fondamentale sarà raccogliere la versione della donna non appena possibile. Per il momento però l’episodio verrebbe considerato accidentale. È stato il marito, italiano, con il pessimo vizio di far valere le proprie ragioni alzando le mani, a chiedere l’intervento dei soccorsi. La ricostruzione della vicenda è ancora frammentaria e gli elementi a disposizione per definirla sono ancora parziali. La posizione del coniuge è al vaglio degli investigatori.

U.Z.