Baby gang all’assalto Presi altri due rapinatori Vittima lo stesso ragazzino

di Stefano Zanette

Continuano a mettere a segno rapine a raffica, anche se carabinieri e polizia di Stato arrestano di volta in volta uno o due componenti del gruppo che non riescono a fuggire. Pochi giorni dopo tornano in azione, sempre con le stesse modalità che dal bullismo sconfinano in veri e propri reati, provocando allarme in città specie tra i genitori dei minorenni presi di mira, anche più volte.

È successo ancora martedì pomeriggio nella galleria esterna del centro commerciale Minerva, tra viale Cesare Battisti e il retro dell’autostazione di via Trieste, zona ben nota per simili precedenti episodi: è stato rapinato lo stesso 14enne già aggredito nel pomeriggio di venerdì in piazza del Lino. Tutto per 10 euro, i soldi della paghetta che è stato costretto a consegnare dopo essere stato minacciato, forse più una sorta di trofeo che un vero e proprio bottino, come in altri casi telefonini o anche solo cover. Anche questa volta l’allarme è scattato tempestivamente e una pattuglia della Volante ha subito rintracciato due presunti responsabili, mentre altri tre sono riusciti a dileguarsi.

Identificati, entrambi minorenni, sono stati arrestati in flagranza e la loro posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria minorile a Milano. Uno dei due è stato anche riconosciuto dalla vittima come uno del gruppetto che lo aveva già aggredito quattro giorni prima.

E con l’altro minorenne arrestato la scorsa settimana per un’altra rapina, sono ormai diversi i ragazzi della baby gang individuati e segnalati alla Procura del Tribunale di minori, ma gli episodi si ripetono persino con crescente frequenza.