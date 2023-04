Autovelox sulla sp 183 Il Comune prevede incassi da record

Almeno 900 mila euro. È la previsione che l’amministrazione comunale di Gambolò ha effettuato in ordine alle possibili entrate derivanti dalle multe per violazione del Codice della strada anche se la stima considera almeno un 60% da inserire nel fondo crediti dubbi. Almeno 600 mila euro arriveranno dalla violazione del limite di velocità in particolare nel tratto della provinciale 183 che, da qualche settimana, è controllato da un autovelox fisso. "I controlli – spiega il sindaco Antonio Costantino – hanno consentito di innalzare la sicurezza in quella che fino a poco tempo fa era una “terra di nessuno“".