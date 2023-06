Autopsia disposta per morte di donna di 52 anni: nessun indizio di omicidio

È stata disposta l’autopsia, per stabilire le esatte cause della morte. L.P., donna 52enne di Pieve Albignola, è stata trovata ormai priva di vita ieri mattina nel suo letto. A lanciare l’allarme è stato il marito, che è stato poi ascoltato dai carabinieri, come pure il fratello della donna, per ricostruire l’accaduto. Come sempre avviene in simili circostanze, per morti improvvise che non hanno una chiara e immediata spiegazione e lasciano invece anche il minimo sospetto, gli accertamenti sono stati eseguiti a 360 gradi, per valutare ogni possibile ipotesi, con ancora i militari e il medico legale presenti nell’abitazione nel primo pomeriggio di ieri. Non sarebbero però emersi elementi che facciano ipotizzare una morte violenta: che possa essersi trattato di un omicidio è stato escluso. Il decesso sarebbe sopraggiunto nel sonno, con tutta probabilità per cause naturali, che dovranno comunque essere chiarite dall’esame autoptico disposto dal magistrato. S.Z.