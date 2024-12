Auto vandalizzate. FdI chiede interventi

In frantumi in pieno giorno i vetri di diverse auto in sosta al Ticinello. Se n’è parlato in Consiglio comunale dove il vice presidente Matteo Chiù ha presentato una istant question. "Perché l’amministrazione non risolve la situazione?" ha chiesto l’esponente di FdI. "Gli espisodi si sono verificati dall’estate, ma anche negli anni passati - ha risposto l’assessore alla Polizia locale Rodolfo Faldini -. Intensificheremo le pattuglie e cercheremo di collocare telecamere".