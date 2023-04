Auto riaffiora dal Po Forse era stata usata per compiere un reato

Allarme nella prima serata di venerdì per un’auto che stava emergendo dal Po a Casalmaggiore. L’Sos è stato lanciato da un pescatore e in breve sono arrivati i vigili del fuoco e poi i sommozzatori per verificare se nell’auto sommersa vi fosse qualcuno. E’ bastata un’occhiata per verificare che l’abitacolo fosse vuoto e anche le ricerche di eventuali persone nei dintorno hanno dato esito negativo. I sommozzatori hanno riferito che l’auto è una Fiat Panda e hanno comunicato la targa ai carabinieri che hanno aperto un’inchiesta per arrivare al nome del proprietario. Non improbabile che si tratti un’auto rubata servita per qualche reato e poi gettata nel fiume.