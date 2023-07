Auto carbonizzata Giovane famiglia riesce a salvarsi

Salvi all’ultimo momento. Una famiglia, padre, madre e bambino piccolo, residenti nel Cremasco, si sono salvati dall’incendio della loro auto, ieri poco prima delle 16. Il padre stava viaggiando con la sua famiglia ed era a Vaiano, in via Lelia Lodigiani, quando ha notato del fumo uscire dal cofano dell’auto. Non ci ha pensato due volte, ha accostato e fatto subito scendere moglie e figlio piccolo e poi si è allontanato velocemente. L’auto in breve tempo è stata avvolta dalle fiamme. Sono stati chiamati i vigili del fuoco di Lodi (quelli di Crema erano a Capralba per l’incendio della cascina) che hanno potuto fare ben poco. In pochi minuti la Mercedes è stata divorata dalle fiamme. I carabinieri hanno chiuso la strada.P.G.R.