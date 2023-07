Auricolare nell’orecchio per l’esame della patente Ma finisce al Pronto soccorso

Il trucco è ormai consolidato: mettere un auricolare in un orecchio e collegarsi con un amico che ti suggerisce dall’esterno le risposte per l’esame di guida. Sono decine i casi avvenuti alla sede della Motorizzazione alla frazione San Martino Pizzolano di Somaglia negli ultimi anni. E ieri, poco prima delle 13, si è registrato l’ennesimo episodio: stavolta però, (come già avvenuto in altre occasioni), il piccolo dispositivo wireless è rimasto incastrato nell’orecchio e i carabinieri, giunti sul posto in via delle Industrie, hanno disposto l’arrivo del personale sanitario che, accertato che l’auricolare non poteva essere estratto, hanno condotto un 35enne di nazionalità marocchina, al Pronto soccorso di Codogno. Ora l’uomo rischia una denuncia penale.