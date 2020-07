Vigevano, 21 luglio 2020 – Un altro traguardo centrato. Si è chiusa la seconda asta benefica organizzata dal gruppo “Solidearietà” che ha consentito, con la messa all'incanto di materiale legato alla storia del basket cittadino, di raccogliere 2.300 euro dopo i 6 mila della prima asta. Il denaro sarà destinato al Coordinamento del Volontariato di Vigevano che lo utilizzerà per dare sostegno alle famiglie in difficoltà a causa degli effetti dell'emergenza legata alla pandemia di Covid-19.

Tra le magliette che hanno scatenato l'asta tra gli appassionati ci sono quelle appartenute a Mario Boni, il bomber di Codogno iniziò proprio da Vigevano la sua straordinaria carriera con l'American Eagle; quella “griffata” Stav appartenuta al capitano Nicola Minessi e ancora quella della Virtus Roma, appartenuta a Giovanni Sabbia, che a Vigevano ha giocato da protagonista oltre ad una felpa appartenuta a coach Gigi Garelli, l'uomo che nel 2009 ha riportato, dopo oltre trent'anni, Vigevano in serie A.

"Dobbiamo un ringraziamento a tutti coloro che si sono privati di un oggetto per metterlo all'asta – dicono gli organizzatori – e tutti i tifosi che hanno effettuato le donazioni per aggiudicarseli, entrambi nella consapevolezza di dare in questo modo un contributo alle persone bisognose della città".