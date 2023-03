Assaltato il centro per le revisioni

Sfondato il muro di cinta e smurata la cassaforte. Non sono andati troppo per il sottile i malviventi entrati in azione nella notte tra domenica e lunedì al Centro revisione Magneti Marelli in via Primo maggio a Mortara. Un colpo che ha lasciato danni ancor più ingenti del comunque non magro bottino, circa 1.300 euro in contanti che erano all’interno della cassaforte. Il furto è stato poi formalmente denunciato lunedì alla locale Stazione dei carabinieri, che hanno avviato immediate indagini, anche senza poter purtroppo avere a disposizioni immagini, non essendo l’area coperta da impianti di videosorveglianza, forse anche proprio per questo scelta per il colpo.

La banda di malviventi aveva probabilmente informazioni raccolte da un basista o da precedenti sopralluoghi, perché l’azione pare ben mirata, eseguita da un gruppo quasi certamente numeroso e anche ben attrezzato. Prima hanno letteralmente sfondato il muro di cinta dell’officina e poi si sono introdotti direttamente negli uffici del Centro revisione auto e moto, pare ben sapendo cosa e dove cercare. Hanno così trovato la cassaforte, che hanno smurato e aperto, prendendo quel che interessava, ovvero tutti i soldi in contanti. Non avrebbero cercato altro da rubare, evidentemente interessati solo al denaro contenuto nella cassaforte. Hanno agito in fretta, riuscendo ad allontanarsi col bottino prima che potesse essere lanciato l’allarme alle forze dell’ordine, facendo quindi perdere le proprie tracce ancor prima che il furto venisse scoperto. Una modalità d’azione tanto spregiudicata quanto particolare, che potrebbe essere la firma di una banda specializzata. S.Z.