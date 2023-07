Assalto al portavalori con i soldi delle pensioni: in azione un commando di super professionisti

Voghera (Pavia), 1 luglio 2023 – Hanno pianificato il colpo nei minimi dettagli e ieri mattina sono entrati in azione. Un commando composto da due persone ha assaltato un portavalori, derubandolo dei soldi destinati al pagamento delle pensioni in programma da domani. L’assalto attorno alle 10 in via Furini, nel quartiere Pombio. In quel momento su Voghera si stava abbattendo un forte acquazzone e molte persone avevano preferito non uscire. Il portavalori, 45 anni, è arrivato con il furgone e una volta sceso dal mezzo per consegnare il denaro si è ritrovato un’arma puntata.

"Apri il portellone, devi darci tutti i soldi", gli hanno intimato. E lui ha fatto come dicevano. Una volta ottenuto il bottino, i due malviventi sono scappati. Sul posto gli agenti della Polizia scientifica, che hanno ascoltato i testimoni ed effettuato i rilievi nella speranza di arrivare presto agli autori del colpo. Nel frattempo l’ufficio postale è stato chiuso e nella zona si sono sentite le sirene delle ambulanze.

“Non ci eravamo accorti di nulla finché non sono arrivate le ambulanze – racconta un esercente – Pioveva molto, non c’era gente in giro. Quando abbiamo sentito le sirene e siamo corsi a vedere, abbiamo capito che cos’era accaduto". Sconvolto il portavalori che, prima di essere trasportato all’ospedale di Voghera, è stato soccorso da un barista e rifocillato con una bottiglia d’acqua. Ma sotto choc anche i dipendenti dell’ufficio postale Voghera 2, che dietro al bancone aspettavano la consegna.

“Era da un po’ che gli uffici postali non venivano rapinati – spiega Maurizio Dassù, coordinatore provinciale di Slp Cisl – Questo blitz si è verificato perché da oggi sono in pagamento le pensioni. Se i pensionati accettassero l’accredito telematico, le rapine non avverrebbero più". Molti anziani, invece, attendono con ansia il giorno in cui vengono pagate le pensioni per ritrovarsi con gli amici e ritirare le banconote. "Ma poi rischiano di venire avvicinati da qualche malintenzionato – aggiunge Dassù, che da oggi sarà pure lui pensionato – e derubati. Meglio quindi usare altri strumenti gratuiti".

Non è la prima volta che l’ufficio di via Furini viene rapinato e che i suoi operatori vengono assistiti per quello che tecnicamente è un infortunio sul lavoro.