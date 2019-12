Pavia, 22 dicembre 2019 - Hanno sollevato una dura presa di posizione da parte del presidente di Asm Francesco Rigano le affermazioni che il consigliere comunale di “Pavia Prima“ ha pronunciato a Palazzo Mezzabarba durante la prima seduta della maratona per l’approvazione del bilancio. "Asm offre un servizio scadente e appare sempre più come Alitalia di Pavia: arrogante, costosa e inefficiente – ha detto Niccolò Fraschini – Spero vivamente che presto si apra un dibattito sulla sua cessione, essendo totalmente anacronistico che una città di 70mila abitanti abbia ancora una sua partecipata, in totale controtendenza rispetto a quello che succede nel resto del Paese".

«Sono dichiarazioni non vere, offensive e lesive della dignità di lavoratori dei dipendenti e degli organi di Asm Pavia Spa – ha replicato il presidente Rigano, che ha proposto di raccogliere in un dossier le dichiarazioni del consigliere Fraschini – Da oltre 10 anni i bilanci della società sono sempre stati in positivo, erogando servizi che raggiungono performance in linea con gli altri capoluoghi della Lombardia". Ma Fraschini, che in Consiglio comunale su Asm aveva in parte trovato consensi sui banchi dell’opposizione, non si lascia intimorire e lancia una sfida: "A gennaio inviterò il presidente e i vertici di Asm a intervenire a una seduta della Commissione bilancio che presiedo. Vorrei che alla presenza della giunta e dei giornalisti, nella massima traparenza, si potessero analizzare i bilanci e i servizi resi alla città".

Se l’invito dovesse partire dal Comune, però, non sarebbe Francesco Rigano a intervenire in qualità di presidente. L’assemblea dei soci ha eletto il suo successore, Manuel Elleboro, che ha rivestito il ruolo di presidente del Clir, laureato in Scienze geologiche. Francesco Rigano resterà nel cda come vicepresidente insieme alla rappresentante dei piccoli Comuni, Elisabetta Fedegari. Gli obiettivi dei nuovi vertici prevedono un intervento più preciso e puntuale per quanto riguarda il decoro, la gestione del verde e l’igiene ambientale, oltre a sinergie da sviluppare con altre realtà della provincia. "Per quanto riguarda il decoro Asm dovrà indirizzare la propria azione al miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi relativi al decoro urbano ed allo spazzamento – si legge nel documento di programmazione dell’amministrazione comunale allegato al bilancio di previsione approvato giovedì notte – Per quanto riguarda la sosta, che è stato prorogato fino al giugno 2020, Asm Pavia avrà margini di manovra".