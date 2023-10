Articoli a tema Halloween. Maxi sequestro della Gdf

Blitz della Gdf in vista di Halloween, sequestrati 14.631 articoli messi in vendita ma non conformi. La Finanza del Comando provinciale di Lodi sta ispezionando i negozi della provincia. L’obiettivo è garantire la vendita di prodotti in regola con le normative e quindi sicuri per i consumatori nella Notte delle streghe. L’ultimo controllo è scattato in un grande magazzino dove, sugli scaffali, erano esposti moltissimi oggetti a tema. E scandagliando questi articoli, i militari hanno appunto scoperto 14.631 articoli che, per le forze dell’ordine, non sono risultati conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale ed europea. La merce è stata quindi sottoposta a sequestro amministrativo per le violazioni del Codice del consumo: dalle maschere e oggettistica varia in tema di Halloween a materiali di ferramenta quali utensili, viti, spille e rondelle per un valore commerciale di circa 13mila euro. Ora, quindi, la merce non potrà più essere venduta.

Le Fiamme Gialle hanno notato che i prodotti erano sprovvisti delle informazioni minime identificative che devono essere presenti, in modo visibile e leggibile, sulle confezioni o sulle etichette, quali il produttore o l’importatore, il Paese di origine, la natura dei materiali impiegati per la realizzazione e le indicazioni in lingua italiana. La presenza di tali informazioni, obbligatorie per la commercializzazione sul territorio nazionale, garantisce al consumatore la necessaria conoscenza in merito al bene che sta acquistando e, soprattutto, la sicurezza nell’utilizzo del prodotto.

Ora all’impresa responsabile, segnalata alla competente Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, è stata comminata una sanzione pecuniaria da stabilire, che può andare da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 103.292. I controlli nei negozi del Lodigiano proseguiranno anche nei prossimi giorni. Non si vuole lasciare infatti nulla al caso. A seguire inizieranno i tradizionali controlli di fine anno sugli spettacoli pirotecnici e la loro conformità.