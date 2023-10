Pavia, spacciava cocaina in centro: arrestato italiano di 40 anni

Un italiano di 40 anni è stato arrestato per aver spacciato droga nel centro di Pavia. La polizia lo ha colto in flagranza lo scorso 26 ottobre mentre vendeva una dose di cocaina per 50 euro e, dopo aver perquisito casa sua, ha trovato altri 11,3 grammi di cocaina, 45 grammi di hashish e 189 grammi di marijuana, oltre a 1.550 euro in banconote in contanti e un bilancino di precisione.

Grazie all’operazione della squadra mobile sezione antidroga e contrasto al crimine diffuso, l’uomo, che aveva precedenti per droga, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Successivamente alla convalida dell'arresto, il giudice del tribunale di Pavia ha disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel territorio di Pavia.