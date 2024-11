Scava in un campo nel Pavese per nascondere droga e soldi: arrestato un 41enne

Siziano (Pavia), 30 novembre 2024 - È stato sorpreso mentre stava scavando in un campo, per nascondere droga e soldi. L'uomo, nordafricano 41enne, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Pavia, impegnati proprio in un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti nelle campagne del Pavese.

Le attività hanno interessato in particolare le "aree rurali tra i comuni di Siziano, Bornasco e Vidigulfo" spiegano i carabinieri nella nota stampa, con l'impiego di militari del Nor - Sezione operativa della Compagnia di Pavia e delle Stazioni di Siziano e Landriano. "Nel corso delle operazioni - prosegue il comunicato dell'Arma - i carabinieri hanno notato un 41enne nordafricano impegnato a scavare in una zona impervia di un campo agricolo. Avvicinatisi con discrezione, gli operanti sono riusciti a recuperare i due 'panetti' che stava sotterrando", che contenevano droga (complessivamente 50 grammi di hashish, altri 50 grammi di eroina e 40 grammi di cocaina) e soldi (3.300 euro in contanti), "tutto sottoposto a sequestro". Il 41enne, senza fissa dimora che ha già precedenti di polizia, è stato arrestato e trattenuto in attesa della convalida e dell'eventuale giudizio per direttissima.