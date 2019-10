Pavia, 12 ottobre 2019 - Riforniva di "erba" i giovani della movida, ma anche insospettabili vip del centro storico pavese. Y.C., 29enne marocchino residente a Miradolo Terme ma di fatto domiciliato a Pavia, è stato arrestato dalla polizia per spaccio di stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri è stato intercettato in via Capsoni, sorpreso in flagranza, da personale in borghese della Mobile, nell'ambito di un controllo congiunto che ha visto l'intervento anche di una pattuglia della Volante, mentre cedeva 2 bustine di marijuana a 2 giovani studenti universitari. Scattata la perquisizione domiciliare, nell'appartamento dello spacciatore, all'ultimo piano di un palazzo storico nel pieno centro della città, è stata così scoperta la sua "centrale dello spaccio": trovata e sequestrata altra droga (1.160 grammi di marijuana), tra cui 25 dosi già suddivise in bustine, insieme all'immancabile bilancino elettronico e a circa un centinaio di bustine in plastica con chiusura sigillata, uguali a quelle delle dosi già confezionate. Sequestrati anche telefoni cellulari con centinaia di contatti di clienti, che ordinavano la droga via WhatsApp. Un vasto giro di spaccio, comprovato anche dai 18.840 euro in contanti, in banconote di vario taglio, trovati nello stesso appartamento e sequestrati in quanto ritenuti il guadagno dell'attività illecita.

