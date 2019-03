Vigevano, 7 marzo 2019 - A fine gennaio era stato denunciato a piede libero; martedì per lui sono scattate le manette in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip di Pavia. Per l’uomo, 31 anni, pluripregiudicato domiciliato a Trezzano sul Naviglio (Milano) le accuse sono di rapina e ricettazione. Sarebbe lui, secondo le risultanze delle indagini condotto dai carabinieri del maggiore Emanuele Barbieri, l’autore di tre rapine messe a segno a dicembre in città. In particolare quella ai danni di tre ragazze ed un ragazzo, in pieno centro: quella nei confronti di un utente del self service di una tabaccheria e quella, compiuta solo qualche minuto dopo poco lontano, simulando un tamponamento con lo scooter.

L’accusa di ricettazione riguarda proprio i due scooter in suo possesso, nonché la targa ed i documenti di circolazione di un altro motorino rubato a maggio a Milano. L’uomo era stato intercettato dai carabinieri a fine gennaio quando, dopo un mese, era tornato in città per incontrare una ragazza conosciuta sui social che si era poi scoperto essere la sorellastra di una delle sue vittime.