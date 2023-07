Arena Po, incendio in un capannone: paura tra i residenti

Arena Po (Pavia), 10 luglio 2023 - L'allarme è stato lanciato dai residenti nelle villette adiacenti, spaventatissimi per le fiamme alte e per la colonna di fumo nero. Erano da poco passate le 10.30 di oggi, lunedì 10 luglio, quando sul posto, in via Stradagrande ad Arena Po, in località Ripaldina, sono stati inviati i mezzi dei vigili del fuoco e in supporto anche delle ambulanza, ma al momento non risultano persone coinvolte, né ferite né intossicate. Ancora dopo due ore, con l'intervento di spegnimento in corso, le fiamme erano alte nel capannone, seriamente danneggiato con il tetto distrutto e crollato all'interno.

Al momento dell'incendio nel capannone non c'era nessuno e le fiamme si sarebbero propagate in base a quello che hanno riferito i residenti nelle villette appena a fianco, da un contatore nuovo, installato pare solo la scorsa settimana. Evidentemente il materiale stoccato nel capannone, pare usato come deposito, era altamente infiammabile.

Paura tra i residenti anche per la presunta presenza di bidoni di vernici, che sembrerebbero stoccate sotto una tenda nel cortile, risparmiata però dalle fiamme grazie all'intervento dei vigili del fuoco che hanno subito circoscritto l'incendio evitando danni ancor più gravi.

"Per fortuna è successo di giorno e ho visto subito il fumo - commenta una donna che abita in una delle villette a fianco del capannone - perché se fosse scoppiato di notte non so quello che poteva succedere". Sul posto sono stati chiamati anche i carabinieri, della Compagnia di Stradella, ma trattandosi di un impianto lavorativo gli accertamenti spettano agli ispettori di Ats competenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro.