Arena Po, schianto in auto dopo la fuga al posto di blocco: è caccia ai due dell’Alfa Romeo

Arena Po (Pavia), 6 luglio 2023 - Hanno perso il controllo dell'auto, prendendo a folle velocità una curva a 90 gradi, andandosi a schiantare contro la recinzione di un’abitazione privata. Dall’auto rimasta incidentata sono scesi in due, completamente illesi, che hanno proseguito la fuga a piedi nei campi, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

L'Alfa Romeo era infatti inseguita dai carabinieri, che avevano intimato l'alt per un normale posto di controllo a Spessa Po, ignorato dall'automobilista che ha invece accelerato nel tentativo di seminare i militari fino allo schianto ad Arena Po. Il rocambolesco episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 6 luglio, verso le 9 e l'immagine dell'auto schiantata contro la recinzione ad Arena Po è in poche ore rimbalzate sui social di L24 (portale informativo fondato dal Comitato Ponte Becca) con una “allerta crimine” per i due presunti malviventi in fuga, riferendo anche che fossero armati, circostanza che al momento non ha trovato conferme se non nelle testimonianze indirette raccolte sui "due marocchini" fuggiti.

Dai carabinieri solo la conferma dell'episodio accaduto e degli accertamenti ancora in corso sull'automobile incidentata, che potrebbe risultare rubata o più probabilmente intestata a qualche prestanome.