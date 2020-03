Voghera (Pavia), 3 marzo 2020 - "L’arco è a posto, è solo leggermente rigato ma non ha danni strutturali. Lo potrò utilizzare di nuovo. Ora posso ripartire". Il campione olimpico di tiro con l’arco Mauro Nespoli è sollevato per la restituzione dell’arco che a metà febbraio gli era stato sottratto dai ladri.

I malviventi si erano introdotti nel campo di via Arcalini a Voghera, dove si allenano gli arcieri vogheresi e lui stesso. Avevano forzato un armadietto e avevano portato via "un riser Fivics ex verde, una stabilizzazione completa Fivics 1500D, una coppia di flettenti e una dozzina di frecce Easton X10 spine 600", di proprietà del campione e della campionessa Vanessa Landi, come Nespoli stesso aveva comunicato tramite social, avvertendo al contempo i banditi. "Di questo materiale non te ne farai nulla, noi faremo in modo di riprendere gli allenamenti per Tokyo...però se dovessi mai leggere questo post, ricorda fino a 90 metri non devo neanche impegnarmi troppo per prenderti". Ora l’arco è stato recuperato: "Sono contento, è molto positivo il fatto che lo abbiano riportato al campo, vuol dire che i ladri sono tornati sul posto per restituire il maltolto – ha commentato -. Se lo avessero abbandonato in un fosso per esempio, non l’avremmo più ritrovato".E aggiunge :"Lo utilizzerò tra quindici giorni, alla prima gara di selezione per i campionati europei e la Coppa del mondo di Berlino".

Su Facebook, Nespoli ha rivolto un pensiero di ringraziamento per i ladri che gli avevano sottratto l’arco: "Ho pensato parecchio a cosa scrivere in questo post ma alla fine grazie è la parola giusta. Grazie a tutti gli amici che mi hanno mostrato vicinanza dopo il furto dell’attrezzatura. Grazie agli organi di informazione per aver dato spazio e visibilità a quanto accaduto. Per finire, il più sincero grazie a te che ci hai ripensato. Hai riportato il mio arco al campo. L’hai rimesso al suo posto perché lo potessi ritrovare. Le Olimpiadi si avvicinano, non poteva esserci slancio migliore".