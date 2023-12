Applausi alla Messa in stazione

"La stazione è uno speciale presepe vivente, composto da tutte le persone che vi lavorano e vi passano; ci sono i pastori che vi dormono e i volontari che li aiutano". Si è aperta con queste parole la Messa che la sera della Vigilia è stata celebrata nell’atrio della stazione per spiegare il senso di una funzione tra i viaggiatori e gli annunci dei treni cui hanno partecipato moltissimi fedeli, come l’anno scorso. Sull’altare improvvisato, allestito accanto alla biglietteria, il vescovo Corrado Sanguineti, il rettore del collegio Borromeo don Alberto Lolli, il cappellano del carcere don Dario Crotti, il cardinale Michael Czerny (arcivescovo cattolico e religioso canadese, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale) e il giovane seminarista Elia Cobianchi hanno celebrato la funzione davanti a tanti senzatetto che in stazione trovano riparo dal freddo.

"Il censimento è un conto, voluto da Cesare Augusto – ha detto don Lolli nella propria omelia – Ci sono uomini che contano altri uomini. Ma non solo: ci sono uomini che credono di contare perché contano e che fanno di quei numeri il loro potere, sacrificando tutto per quei numeri e per ciò che rappresentano. Per contare di più sono disposti a umiliare, dimenticando la sacralità di ogni popolo, che è di Dio. Ipnotizzati dal successo e dal potere, non si accontentano mai. Ma non godono la vita, non accettano gli imprevisti. Sono l’opposto degli uomini che non contano, che vivono nella semplicità. Vivono ai margini, in un carcere, in ospedale, in stazione. Hanno perso casa e lavoro e famiglia, vivono sotto bombe, cartoni e giudizi. Sono quelli che Dio ama, fino a diventare uno di loro". Al temine è scattato l’applauso.

M.M.