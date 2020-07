Vigevan, 23 luglio 2020 – La loro vacanza, per alcune era la prima senza i genitori, avrebbe potuto tramutarsi in una beffa se, per definire le modalità di pagamento dell’affitto, non fosse intervenuto il padre di una delle ragazze, tutte tra i 17 ed i 19 anni, che si è accorto del raggiro. "Le ragazze hanno cercato per conto loro un appartamento – racconta l’uomo – e lo hanno trovato tramite un sito specializzato a Pietra Ligure. A quel punto però c’era da definire con il proprietario e stabilire le modalità di pagamento e per questo sono intervenuto io. Ho parlato al telefono con questa persona, che per tranquillizzarmi mi ha inviato una copia della sua carta d’identità, documento per alto grossolanamente ritoccato".

"I miei sospetti - prosegue - sono diventati una certezza quando mi ha inviato le coordinate bancarie per versare i 350 euro di caparra stabiliti: l’Iban corrisponde ad una banca di Berlino ed il titolare è un altro soggetto che, mi ha detto lui, è il suocero, proprietario dell’appartamento. A quel punto, già convinto di quello che stava accadendo, ho provato ad inserire su un motore di ricerca in numero di telefono dal quale ero stato contattato per scoprire che, solo nei giorni precedenti, era legato a diversi raggiri in danno di ignari vacanzieri. Ovviamente il mio rapporto con quell’individuo si è concluso lì". Ma almeno per le sei amiche la vacanza è stata salvata. "Abbiamo rimediato con un appartamento sempre in Liguria – spiega l’uomo – Il proprietario è una persona seria...".