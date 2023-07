Aperta la settimana dei talenti

Si è aperta la Talent week pavese 2023, l’appuntamento ormai usuale che accompagna il progetto di Academy of distinction, giunto alla terza edizione. Sono 43 in tutto gli studenti e le studentesse talentuosi provenienti da tutta Italia ospiti dell’Università di Pavia per una settimana ricca di attività, a completamento del percorso svolto online durante l’anno scolastico: dalla matematica alla robotica, dalla chimica alle tecnologie farmaceutiche, dai collegi ai musei alle aziende. Verranno organizzati laboratori, lezioni, visite guidate e attività di cooperative learning e team building. L’iniziativa chiude il progetto avviato a dicembre 2022. Le candidature sono state proposte dai docenti delle scuole di tutta Italia e i candidati, più di 300 ragazzi particolarmente dotati nelle discipline scientifiche - hanno svolto prove selettive e dedicate alle soft skills. Coloro che hanno superato le selezioni (106) sono stati inseriti all’interno di 5 classi virtuali, guidate da docenti dell’università di Pavia e di Palermo. M.M.