Mortara, anziata raggirata al telefono: truffa sventata dalla vicina di casa

Mortara (Pavia), 13 luglio 2023 - S'è intromessa la vicina di casa, che ha di fatto sventato la truffa telefonica. Una donna di 81 anni, che abita a Mortara, nel pomeriggio di martedì, 11 luglio, ha ricevuto la telefonata di una donna che si è spacciata per la figlia, raccontandole di essere ricoverata a Lugano, in Svizzera, e di avere immediato bisogno di soldi per poter sostenere le spese di costose cure mediche.

Alla prima telefonata ne è subito seguita una seconda, da parte di un uomo che si è presentato come medico dell'ospedale elvetico, che invitava l'anziana a raccogliere soldi e tutto quello che di valore aveva in casa per consegnarlo a una donna che si sarebbe a breve recata al domicilio per il ritiro.

Per fortuna, proprio mentre era in corso la seconda telefonata, è entrata nella casa dell'anziana la vicina di casa, che trovando la donna sconvolta per la conversazione telefonica s'è intromessa e ha subito capito che era in atto un tentativo di raggiro.

Anche il truffatore al telefono s'è reso conto che il piano era fallito per l'inattesa intromissione della vicina di casa e ha quindi troncato la telefonata. E a casa non è quindi arrivata la donna per la consegna del bottino. La truffa è dunque rimasta tentata, denunciata il giorno successivo dalla vittima alla locale Stazione dei carabinieri.