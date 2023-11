Anziana buttata a terra per scipparla di 20 euro

L’hanno aggredita alle spalle, strappandole la borsetta che teneva a tracolla e facendola cadere a terra, per un bottino di soli 20 euro. Due malviventi, descritti come ragazzi forse molto giovani, sono entrati in azione domenica pomeriggio in via Buozzi, non lontano dalla centralissima piazza Ducale. La vittima non è rimasta ferita ma sul posto sono stati chiamati i carabinieri, verso le 16.30, quando gli scippatori si erano già dileguati. La donna ha riferito di non aver visto bene i responsabili, che l’hanno sorpresa arrivandole da dietro all’improvviso. Lo strappo della borsa che teneva a tracolla l’ha fatta finire a terra: la 70enne si è però subito rialzata facendo in tempo solo a vedere che i due, mentre correvano per allontanarsi il più velocemente possibile, lasciavano cadere la borsetta, poi recuperata a circa 200 metri, tenendo solo il portafogli con dentro 20 euro.