Pavia, 26 novembre 2019 - A Pavia l'estremo saluto ad Annibale Carenzo, nella Chiesa Sacra Famiglia di Pavia. Al funerale numerosi colleghi del giornalista, morto sabato all'età di 85 anni. Tutti si sono stretti attorno alla famiglia di Carenzo, padre di tre figli. Per quasi mezzo secolo è stato il cronista giudiziario dell’Ansa dal Palazzo di giustizia di Milano. Il ticchettio della sua macchina da scrivere, che usava orgogliosamente senza mai piegarsi al computer, ha scandito anni a seguire fatti di cronaca nazionale, grandi processi e vicende più locali, raccontate con lanci d’agenzia precisi, puntuali e stringati. Dopo avere seguito le più importanti vicende giudiziarie, dai grandi fatti di nera agli anni di piombo, ai casi finanziari, a Mani pulite, ha continuato a frequentare aule e corridoi fino quando aveva più di ottant’anni. "Sono un certo Carenzo", era il suo modo, inconfondibile, di presentarsi al telefono quandodettava i suoi lanci.

Nato il 12 settembre del 1934, Carenzo era professionista dal 1958. Fu uno dei sindaci più giovani d’Italia, a Copiano, nel Pavese. Esordì al Palazzo di giustizia di Milano nel 1969, seguendo per l’Ansa la strage di piazza Fontana. Il giornalista era andato in pensione da 25 anni. Presidente onorario del Gruppo cronisti lombardo aveva continuato a collaborare fino a pochi anni fa. Poi le sue condizioni non glielo avevano più consentito. "Per nostro padre dover rinunciare a quella che era la sua grande passione è stato un colpo durissimo" hanno raccontato i figli.