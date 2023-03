Anni di maltrattamenti ai genitori Ventisettenne allontanato da casa

Non potrà più vedere i genitori, andare a casa loro, avvicinarsi ai luoghi frequentati dai suoi parenti. Questa la sentenza del giudice del tribunale di Cremona, messo al corrente di uno stato dei fatti preoccupante che a mano a mano che il tempo passava, andava sempre più aggravandosi. Il giudice, dopo aver ascoltato i genitori di questo 27enne e visionato alcune fotografie che testimoniano il risultato delle percosse alle quali l’uomo sottoponeva i parenti, non ha avuto dubbi e ha emesso il provvedimento di allontanamento immediato. Questi episodi andavano avanti da anni, con i genitori che hanno sin qui sopportato, nella speranza di vedere il figlio rinsavire, speranza risultata vana. A far prendere ai parenti la difficile decisione di denunciare il figlio sono state le ultime, gravi intemperanze. Non contento di insultare i genitori, di scagliare loro addosso oggetti, il 27enne è arrivato anche a sferrare un pugno in pieno volto al padre, colpendolo a un occhio e a minacciare di morte entrambi i parenti. Causa di tutta questa insofferenza, la continua richiesta di denaro alle quali a volte i genitori si sottraevano, scatenando così l’ira e la furia del figlio. E ultimamente, oltre alle botte e agli insulti, il figlio, persona già nota alle forze dell’ordine, aveva cominciato a minacciare di morte entrambi i parenti e queste minacce, a mano a mano che il tempo passava, si facevano sempre più frequenti e preoccupanti.

Di qui la necessità di salvaguardarsi, prendendo l’estrema quanto dolorosa decisione. Dopo la denuncia, i carabinieri hanno svolto una rapida inchiesta, constatando che quanto i due avevano riferito purtroppo corrispondeva al vero e che queste persone correvano davvero un grave pericolo. Di qui il riferimento al giudice, che ha preso immediatamente la drastica decisione e che è stata comunicata al figlio nei giorni scorsi, costringendolo ad abbandonare la casa genitoriale.

Pier Giorgio Ruggeri