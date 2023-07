"Ancora notti insonni in centro. E nessuno interviene"

C’è ancora la malamovida nel mirino dei residenti del centro storico. Nonostante le proteste e le promesse d’intervento da parte dell’Amministrazione comunale, i problemi proseguono.

"Continuiamo ad avere problemi con i locali della zona – spiega un residente di via Roncalli – che non rispettano il nostro diritto al riposo. La scorsa notte il volume della musica era altissimo: ho chiamato la polizia che mi ha spiegato di non essere competente e mi ha rimbalzato alla Locale, che a quell’ora non è più in servizio. Non mi sono perso d’animo e mi sono rivolto ai carabinieri che però sono venuti a casa mia e non al locale: così ho dovuto andare personalmente a chiedere ai titolari di far cessare la musica. Ho dovuto trattare ma alla fine l’ho spuntata. Non credo – continua il vigevanese – che l’Amministrazione comunale non abbia i mezzi per intervenire così come non credo possibile che la Prefettura possa tollerare questi comportamenti".

Si tratta dell’ultima protesta di una lunga serie: in ballo c’è il diritto dei locali e dei loro frequentatori di lavorare e divertirsi, tanto quanto quello dei residenti di riposare. La questione è stata portata a più riprese all’attenzione dell’Amministrazione comunale, che ha promesso di intervenire incentivando i servizi di controllo notturno da parte della Polizia locale che inizieranno nelle prossime settimane.

Sulla questione il sindaco Andrea Ceffa si era detto favorevole all’introduzione di steward così a Pavia e Voghera ma al momento, anche per questioni di carattere tecnico, devono essere definite. Intanto però la stagione estiva è nel pieno e i problemi per i residenti di un’ampia parte del centro storico sono ben lungi dall’essere risolti.

Umberto Zanichelli