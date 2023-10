Altri due cinghiali infetti. Parco del Ticino in allerta

Non è ancora una zona rossa e neppure un’area di protezione, ma nel Parco del Ticino da oggi occorrerà osservare alcune prescrizioni. Lo ha disposto la Regione che nel tardo pomeriggio di ieri ha informato l’ente parco perché avvisasse i sindaci della zona. Il provvedimento è stato assunto dopo il ritrovamento delle carcasse di altri due cinghiali che avevano contratto la peste suina africana. Finora sono quattro gli ungulati uccisi, che dopo le analisi dell’istituto zooprofililattico, sono risultati positivi al virus. "Il Parco del Ticino rappresenta un corridoio ecologico molto accessibile - ha detto il consigliere Massimo Braghieri in accordo con Silvia Bernini -. Da parte nostra ci siamo offerti come attori per la ricerca di carcasse o per gli abbattimenti. Siamo molto attenti alla diffusione del virus e aspettiamo i provvedimenti dello Stato e dell’Ue".

Dal momento in cui è stata trovata la prima carcassa infetta, il 5 ottobre, si attende un’estensione della zona rossa a Torre d’Isola, per un raggio di 10 chilometri dai punti di ritrovamenti. "In realtà non ho ancora ricevuto alcuna disposizione ufficiale - ha sottolineato il sindaco Roberto Veronesi - sto aspettando comunicazioni da parte delle autorità competenti. Vorremmo evitare che il virus si diffondesse, per questo riteniamo che le tempestività sia fondamentale".

Nell’attesa, il sindaco ha informato i fruitori del Parco della necessità di assumere alcune precauzioni come cambiarsi le scarpe o igienizzare le gomme delle bici per evitare che la peste suina africana dilaghi. Bisogna, però, capire se tutto il Parco del Ticino, da Abbiategrasso a Cassolnovo dovrà essere sottoposto a misure restrittive o se toccherà solo a Torre d’Isola e ai centri più vicini. M.M.