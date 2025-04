Allontanato dalla famiglia torna e minaccia: arrestato

DELLA BATTAGLIA

È finito in carcere, per aver subito violato il divieto di avvicinamento appena disposto per l’ultima aggressione alla madre, che lo aveva già denunciato per maltrattamenti lo scorso 5 aprile. Il giovane, 22 anni, di nazionalità marocchina, continuava a chiedere soldi e al rifiuto dei genitori ha reagito con violenza. Nel pomeriggio di martedì, a Montebello della Battaglia, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casteggio chiamati dalla sorella del ventiduenne che nell’ultimo scatto d’ira aveva letteralmente spaccato il manico di una scopa sulla schiena della madre, finita al Pronto soccorso. I militari hanno fatto scattare d’iniziativa, come consentito in questi casi, il divieto di avvicinamento ai familiari. Ma, appena rilasciato, il giovane è tornato a casa, minacciando nuovamente i genitori, che hanno chiamato ancora i carabinieri, che al nuovo intervento lo hanno trovato con in mano un mattone, che per fortuna ha evitato di utilizzare. Per la violazione del provvedimento è scattato l’arresto, ieri convalidato dal giudice, che ha disposto la custodia cautelare in carcere del giovane, indagato anche per maltrattamenti.

S.Z.