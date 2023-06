Allarme truffe agli anziani Falsa nipote in difficoltà: raggiro da settemila euro

di Stefano Zanette

Un copione ben collaudato, sempre efficace. La truffa del finto incidente stradale, con richiesta di soldi per risarcimento o cauzione, può avere diverse varianti, con la telefonata fatta alla vittima da parte di un falso avvocato o carabiniere o, come in questo caso, da un impostore che si finge il parente coinvolto.

La donna che giovedì pomeriggio ha telefonato, sulla linea di casa, a un’anziana di 86 anni che abita a Cozzo, si è finta la nipote. Mascherando forse la voce con simulati disturbi telefonici, la truffatrice ha probabilmente indotto la vittima a fornirle involontariamente delle indicazioni che poi, ripetute, hanno convinto l’anziana che fosse proprio sua nipote. La malvivente senza scrupoli ha spaventato la “nonna“ raccontandole di un terribile incidente stradale del quale era responsabile, simulando una disperazione che è stato facile far condividere alla vittima. Un abile stratagemma per passare in breve alla richiesta di soldi o gioielli. La finta nipote ha infatti detto all’anziana che rischiava di finire in prigione se non avesse pagato subito un elevato risarcimento e per questo chiedeva il suo aiuto. L’anziana non ha avuto il tempo di riflettere e, pressata dalla truffatrice al telefono, ha seguito le sue indicazioni, mettendo in una busta alcuni gioielli d’oro che aveva in casa e consegnandoli subito a una donna che la attendeva in strada, che si è quindi allontanata con il bottino, stimato del valore di circa 7mila euro.

Passata la concitazione del momento, l’anziana si è resa conto solo dopo alcune ore di essere stata truffata e nella mattinata successiva ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della Stazione di Candia Lomellina.

Una simile truffa era stata tentata la scorsa settimana a Zenevredo, ma era fallita: la donna di 89 anni, che aveva ricevuto la telefonata di un truffatore che le chiedeva soldi per un presunto incidente stradale del figlio, aveva partecipato a novembre a un incontro organizzato dai carabinieri per mettere in guardia gli anziani da simili raggiri.

Il 29 maggio i carabinieri del Comando provinciale di Pavia, insieme alla Provincia, hanno presentato il nuovo opuscolo “Possiamo aiutarvi - Suggerimenti e consigli per mettere la sicurezza al primo posto“, distribuito negli incontri con gli anziani che l’Arma continua a organizzare in tutta la provincia.