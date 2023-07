Allarme rosso in carcere Bombolette incendiarie Un poliziotto colpito

di Manuela Marziani

Potrebbe essere stata una protesta a causa delle temperature troppo elevate a scatenare la rivolta nelle carceri di Pavia e di Vigevano, dove i detenuti hanno gettato le bombolette che vengono utilizzate per cucinare in cella. A Pavia sono finite sopra una terrazza e si sono verificate delle esplosioni. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per domare l’incendio. A Vigevano, invece, la bomboletta è stata lanciata contro un agente che, se non avesse avuto un’ottima prontezza di riflessi, sarebbe rimasto ustionato o avrebbe potuto perdere la vita.

"Non bastano le aggressioni, le minacce e gli insulti nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria – protesta Gian Luigi Madonia, segretario dell’Uspp Lombardia – ora ci si mettono anche le bombolette incendiarie. Il sistema ha fallito, va completamente ripensato perché è troppo lontano dalla realtà". Alle istituzioni che periodicamente effettuano ispezioni in carcere, Madonia consiglia "di andare senza farsi annunciare altrimenti vedranno un mondo quasi idilliaco, mentre la realtà è un’altra: c’è carenza d’organico, gli agenti ricevono insulti e minacce. Adesso arriva pure il lancio delle bombolette, che mette a rischio la salute dei detenuti e di chi lavora in carcere". La vicenda dimostra come la situazione nelle carceri e in quello di Pavia dove fa freddo in inverno e caldo in estate sia molto tesa a causa del sovraffollamento e delle carenze strutturali che nei mesi estivi diventano quasi insopportabili. Nel 2021 il Garante dei detenuti aveva parlato di "carcere abbandonato a se stesso".

Nei mesi scorsi il viceministro della Giustizia Paolo Sisto aveva visitato Torre del Gallo insieme al deputato di FI Alessandro Cattaneo e al capogruppo al Senato Lucia Ronzulli, promettendo interventi immediati. "Dal nuovo Governo – ricorda Madonia – le organizzazioni non sono mai state ricevute. Neppure il capo di Dipartimento amministrazione penitenziaria ci ha mai incontrati per sentire se il personale avesse problemi da segnalare. Evidentemente quanto succede negli istituti non basta a destare l’attenzione della politica e quindi nessuno s’impegna per rendere il lavoro della Penitenziaria più dignitoso e anche più sicuro. Siamo a un punto di non ritorno: se non si interverrà, presto racconteremo episodi peggiori".