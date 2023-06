Allarme moria di pesci nella roggia Molgora

"Mercoledì nella prima serata, dopo le 20, abbiamo dovuto assistere al triste spettacolo di pesci che muoiono a causa di un inquinamento. Qualcuno nella roggia Molgora, alla sinistra del fiume Serio, probabilmente dopo Campagnola, arrivando a Crema, ha sversato un liquido biancastro che somiglia a latte, ma latte non è. Forse il frutto del lavaggio di una cisterna, gettato nella roggia con buona dose di criminalità. Il liquido è sceso fino al Serio, lo sbocco è nei pressi della piscina dell’Anffas e si è poi riversato nel fiume, disperdendosi. Il fenomeno è durato pochi minuti, ma è stato sufficiente perché al suo passaggio l’onda bianca seminasse morte nei pesci". Lo dice il presidente del parco Serio, Basilio Monaci. Alcuni testimoni lo hanno avvertito e lui si è recato in zona e poi ha risalito la Molgora alla ricerca del punto di sversamento e di testimoni che possano aver visto chi ha provocato questo disastro. Naturalmente non c’era più nessuno e il danno era fatto. Ma per evitare che questi episodi continuino, chi sa, chi ha visto qualcosa, parli, anche in forma anonima.

P.G.R.