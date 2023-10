Alcolici a una ragazzina. Sigillato locale in centro

Locale chiuso per dieci giorni. Questa la decisione del questore di Cremona dopo il rapporto della polizia di Stato che evidenziava come il gestore di questo locale avesse dato da bere alcol a un gruppo di quattro minorenni e che una di loro, una tredicenne, si era sentita così male che gli amici avevano dovuto chiamare un’ambulanza e farla trasportare in Pronto soccorso. Grazie al referto medico, il caso era stato portato all’attenzione degli agenti che avevano raccolto la testimonianza della ragazza ed erano venuti a sapere chi fosse ad averle servito l’alcol. Di qui dapprima una denuncia per il barista e ieri l’ordine di chiusura per dieci giorni. La vicenda non è comunque nuova perché di minori ubriachi, specie nel fine settimana, a Crema ce ne sono molti. Non sempre riescono a ottenere alcolici dai gestori dei locali, più spesso si portano da bere da casa. Si tratta comunque del secondo esercizio a venire chiuso quest’annno dal questore perché sorpreso a servire alcolici a minori.

P.G.R.